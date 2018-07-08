В Саранске из-за автоледи перевернулся грузовик

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Женщина за рулём иномарки допустила столкновение с другим авто.

Днём 8 июля в Саранске перевернулся грузовик. Местные жители утверждают, что автомобиль опрокинулся на бок из-за автоледи, которая спровоцировала ДТП. К счастью, в данном случае жертв не было. Очевидцы утверждают, что женщина за рулём иномарки протаранила ГАЗель, который от удара опрокинулся на бок. Местном сегменте сети мгновенно распространились фотографии с места аварии. Пользователи тот час же набросились с критикой на автоледи. Многие комментаторы, среди которых, к слову, было немало женщин, призвали быть осторожнее при приближении авто под управлением водителя женского пола.

Стоит отметить, что виновница аварии сполна поплатилась за свою ошибку. Она вместе с другой женщиной, которая также в момент совершения ДТП находилась в салоне «легковушки» получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. Обстоятельства аварии тем временем продолжают выяснять сотрудники ГИБДД.

Ранее мы писали, что приморцев рассмешил поступок нетерпеливой автоледи на АЗС. Девушка на автомобиле не захотела стоять в очереди на заправке и подъехала к соседней колонке, где не было машин. Поступок водителя был запечатлён на видео.