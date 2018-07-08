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В Петербурге виновник массового ДТП сбежал с места аварии

Сегодня, 13:21

Розыском мужчины занимается полиция.

Утром 8 июля в Петербурге произошёл дорожный инцидент при участии сразу нескольких транспортных средств. Инцидент произошёл Выборгском районе города на Придорожной аллее у дома №31. Очевидцы утверждают, что предполагаемый виновник массового ДТП после того, как протаранил сразу несколько автомобилей, сбежал с места аварии.

Известно, что на момент случившегося в салонах повреждённых авто никого не было. Это позволило избежать травмирования людей и возможных жертв. На месте проверку ведут сотрудник и ГИБДД. Между тем, разбирательство усложняется тем, что пока не удалось установить и задержать виновника аварии. Сейчас его поиском занимается полиция. Правоохранители просят очевидцев помочь в розыске водителя.

Ранее мы писали, что в Твери мусоровоз насмерть сбил пятилетнего мальчика. Трагедия произошла вчера вечером в жилом квартале. Малыш катался на велосипеде и угодил под колёса МАЗа.

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