Под Армавиром на мосту опрокинулся большегруз

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Это же правило, при движении по мостам через реку требуется повышенная бдительность. Видимо, оно не для всех.

Под Армавиром на транспортном мосту опрокинулся большегруз. Хорошо, что фуру при этом не выбросило в реку Уруп.

Очевидцы сообщают, что двигаясь по мосту, водитель сильно «газанул». После этого он не смог совладать со своей фурой и та врезалась в «Газель». Затем по инерции столкнулась с ограждением.

Вследствие этого, большегруз опрокинулся. Сейчас одна из полос дороги на мосту перекрыта. «Газель» получила повреждение заднего бампера. Оба водителя избежали травм.

Правоохранители занимаются выяснением причин ДТП под Армавиром.

А пока большегруз «полёживает себе на боку», на мосту образовалась значительная пробка.