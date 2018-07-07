Сегодня, 19:40

У ребёнка практически не было шансов выжить.

Сегодня в Твери мусоровоз насмерть сбил пятилетнего мальчика. Трагедия произошла вечером в СНТ «Светлый». Ребёнок катался на велосипеде и по неустановленной причине попал под колёса транспортного средства. Грузовой автомобиль МАЗ практически не оставил мальчику шансов на выживание. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Очевидцы утверждают, что место происшествия оградила для проезда полиция. На месте работают сотрудники СК России, эксперты. Проводится осмотр места ДТП. Сотрудники ГИБДД опрашивают очевидцев, выясняют обстоятельства трагедии. Полиция инцидент пока не комментирует. Местные жители шокированы случившемся и соболезнуют родителям мальчика.

Ранее мы писали, что в Воронеже 14-летняя школьница попала под колёса иномарки. Инцидент произошёл во дворе жилого дома. Полиция выясняет кто прав в данной дорожной ситуации.