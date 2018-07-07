В Новосибирске посреди улицы взорвался грузовик

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Взрыв напугал местных жителей, которые принялись выяснять, что произошло.

В Новосибирске минувшую ночь было неспокойно. В местном сегменте социальных сетей активно обсуждают инцидент, имевший место быть на улице Петухова. Припаркованный на стоянке грузовик сперва вспыхнул от огня, а затем взорвался. Происшествие случилось прямо посреди улицы. Жители Кировского района признаются, что мощный хлопок разбудил и напугал их. Окрестности данной улицы заволокло густым чёрным дымом.

По некоторым данным, произошёл разрыв колеса горящего автомобиля, что и создало сильный звук, который взбудоражил горожан. Пострадавших во время инцидента не было. Что послужило причиной возгорания тягача, не известно. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее мы писали, что в Челябинске скончалась пострадавшая при взрыве газа женщина. Неделей ранее в жилом доме взорвался баллон бытового газа, после чего в больницу госпитализировали местную жительницу и её малолетнего сына.