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Выжившая в смертельном ДТП на Кубани девушка попала в реанимацию

Вчера, 22:01

Несмотря на лобовое столкновение двух легковушек, пострадавшей удалось спастись, однако в данный момент врачи все еще продолжают бороться за ее жизнь.

Появились данные, что выжившая в смертельном ДТП на Кубани девушка попала в реанимацию, и об этом сообщили представители Рязанского сельского поселения, где и случилась ужасная автомобильная катастрофа. О состоянии потерпевшей пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае случилась трагическая авария, вследствие чего погибло девять человек, среди жертв оказался и ребенок. Один из автомобилей, которые и столкнулись, выехал на встречную полосу, а скорость обоих авто была очень высокой.

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