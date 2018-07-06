Вчера, 22:01

Несмотря на лобовое столкновение двух легковушек, пострадавшей удалось спастись, однако в данный момент врачи все еще продолжают бороться за ее жизнь.

Появились данные, что выжившая в смертельном ДТП на Кубани девушка попала в реанимацию, и об этом сообщили представители Рязанского сельского поселения, где и случилась ужасная автомобильная катастрофа. О состоянии потерпевшей пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае случилась трагическая авария, вследствие чего погибло девять человек, среди жертв оказался и ребенок. Один из автомобилей, которые и столкнулись, выехал на встречную полосу, а скорость обоих авто была очень высокой.