Женщина попала в реанимацию после ДТП в Хабаровске

Сегодня, 12:08

Авария в Хабаровском крае с участием микроавтобуса, пассажиркой которого была пострадавшая, произошла из-за отсутствия крышки канализационного люка на дороге. Следствие предполагает, что крышку люка похитили злоумышленники, которые хотели нажиться на «металле», сдав его на лом.

ДПТ в Хабаровске произошло недалеко от перекрестка улиц Юности и Краснореченской. Микроавтобус на большой скорости наехал на злосчастный люк. Последствия плачевные – у машины оторвалось колесо, из-за чего машина вылетела с дороги, повалившись набок. После данного ЧП женщина попала в реанимацию с тяжелыми травмами.

На данный момент пассажирка пребывает в тяжелом состоянии – она является супругой водителя маршрутки. Сам водитель зловещей маршрутки Toyota Noah остался целым и невредимым – на нем пару царапин.

Теперь правоохранительные органы выясняют, при каких обстоятельствах произошло ДТП.