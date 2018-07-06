Машина утонула в озере Башкортостана

Сегодня, 12:09

В результате аварии утонули трое человек, среди пострадавших один ребенок. Автомобиль упал в озеро по непонятным причинам.

Дорожное происшествие произошло недалеко от поселка Саузово. В ночь с четверга на пятницу молодая семья с полуторагодовалым ребенком направлялась из Агиделя на отдых. Молодые люди приняли решение остаться в машине ночевать, так как дорога была очень долгая.

Тогда машина неизвестным образом скатилась в озеро Башкортостана и утонула там. Людям выбраться не удалось. Полуторагодовалый ребенок, 35-летний мужчина со своей 33-летней женой умерли в результате падения машины в озеро. Пока что сотрудники правоохрантельных органов устанавливают причины несчастного случая.