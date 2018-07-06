VistaNews.ru


В Волгограде сошел с рельс трамвай, движение парализовано

Сегодня, 09:39

В Краснооктябрьском районе на ветке скоростного трамвая образовалась пробка в обе стороны движения.

В Волгограде движение парализовано. Причиной стала поломка общественного транспорта. Из-за колеса сошел с рельс трамвай. Пострадавших на месте происшествия нет. Ситуация находится под контролем городских властей. Форс-мажорная ситуация вывела на маршруты следования дополнительные силы спецтехники – троллейбусы №9 и №12.

В городе наблюдался транспортный коллапс, однако устранить все последствия непредвиденной поломки удалось быстро благодаря слаженной работе всех служб. В социальных сетях появились десятки сообщений от расстроенных жителей Волгограда, однако их позиция предельно понятна властям.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве на станции «Бекасово» с рельс сошел вагон грузового поезда

В Крыму из-за старых гнилых шпал локомотив и тепловоз сошли с рельс

В Петербурге трамвай начал рассыпаться прямо на дороге

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем