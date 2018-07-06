В Волгограде сошел с рельс трамвай, движение парализовано

Сегодня, 09:39

В Краснооктябрьском районе на ветке скоростного трамвая образовалась пробка в обе стороны движения.

В Волгограде движение парализовано. Причиной стала поломка общественного транспорта. Из-за колеса сошел с рельс трамвай. Пострадавших на месте происшествия нет. Ситуация находится под контролем городских властей. Форс-мажорная ситуация вывела на маршруты следования дополнительные силы спецтехники – троллейбусы №9 и №12.

В городе наблюдался транспортный коллапс, однако устранить все последствия непредвиденной поломки удалось быстро благодаря слаженной работе всех служб. В социальных сетях появились десятки сообщений от расстроенных жителей Волгограда, однако их позиция предельно понятна властям.