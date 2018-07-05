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Голый канадец протаранил несколько автомобилей на грузовике

Сегодня, 10:07

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли голый водитель грузовика работником почты, или просто угнал машину.

Грузовик Canada Post с голым канадцем протаранил около восьми автомобилей. Свидетели дорожного происшествия выяснили, что мужчина не справился с управлением такой большой машины. После аварии голый мужчина спокойно покинул автомобиль и ушел на ближайшую заправку в магазин.

На место события сразу же прибыли сотрудники полиции и арестовали нарушителя порпядка. На текущий момент точные данные о пострадавших выясняются.

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