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Под Сочи 23-летний водитель иномарки сбил пешеходов

Сегодня, 18:16

Молодой человек заснул за рулём, из-за чего один человек скончался, а ещё трое были доставлены в медучреждение.

Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали работники пресс-службы Краснодарского краевого управления МДВ РФ. По их словам, данный инцидент произошёл под Сочи в посёлке Дагомыс на улице Армавирской.

В пресс-службе добавляют, что за рулём автомобиля марки Nissan был 23-летний водитель. Парень ехал по дороге Джубга-Сочи со стороны Центрального района Сочи. Во время движения по трассе водитель иномарки просто заснул за рулём.

Из-за этого иномарка проехала «по встречке» и сбила пешеходов одного из тротуаров.

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