Очевидцы расправились с виновником аварии в Норильске

Сегодня, 17:55

Подозреваемый сильно обрадовался аресту, который спас его от разъяренной толпы более чем из 30 человек.

Невероятные масштабы приобрели последствия ДТП в Норильске. Водитель автомобиля ВАЗ начал перестраиваться на большой скорости, и вылетел на тротуар, задев двоих пешеходов, причинив им травмы средней степени тяжести. Очевидцы решили предотвратить побег водителя с места аварии, и расправились с виновником.

В самосуде учувствовали более 30 местных жителей. Вся толпа разделилась на две группы, большая из которых отстаивала интересы пострадавших пешеходов, а меньшая группа встала на защиту водителя и разбитого авто. Некоторые прохожие решили просто запечатлеть происходящее на камеры смартфонов. Между двумя лагерями завязалась настоящая драка, в которую ввязались даже бойкие женщины. Со временем группировки лишь увеличивались, а разборка принимала все более серьезный характер.

Вскоре прибыли полицейские. Однако даже им не удалось усмирить разъяренную толпу. Пока к месту происшествия ехало подкрепление, правоохранители безуспешно пытались отбить водителя у очевидцев, устроивших самосуд. В итоге виновник аварии был даже рад, когда его наконец усадили в полицейский автомобиль, и увезли в участок. Правда наказание ждет не только лихача - самых активных горожан, которые больше всех размахивали ногами и руками в попытке устроить возмездие на улице, также доставили доставили в отдел.