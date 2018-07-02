VistaNews.ru


В Челябинской области пьяная девушка выпала из машины и разбилась насмерть

Сегодня, 10:09

Владелец машины, выпив немного алкоголя, решил прокатить свою молодую знакомую по городу. Девушка залезла в кузов авто, который был открыт.

Пьяная девушка в Челябинской области выпала из кузова автомобиля, и разбилась насмерть. При очередном резком повороте, мужчина не удержал машину, и ее занесло. Девушка выпала из кузова, потому что не смогла удержаться.

Подчеркивается, что 22-летняя девушка умерла до приезда скорой помощи. На данный момент сотрудники полиции решают о мере наказания для пьяного водителя, который стал виновником трагического инцидента.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На Бугринском мосту из авто выпала пьяная девушка

В Благовещенске девушка выпала из окна многоэтажки

В Челябинской области жители многоэтажки нашли возле дома труп 22-лентей девушки

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем