В Челябинской области пьяная девушка выпала из машины и разбилась насмерть

Сегодня, 10:09

Владелец машины, выпив немного алкоголя, решил прокатить свою молодую знакомую по городу. Девушка залезла в кузов авто, который был открыт.

Пьяная девушка в Челябинской области выпала из кузова автомобиля, и разбилась насмерть. При очередном резком повороте, мужчина не удержал машину, и ее занесло. Девушка выпала из кузова, потому что не смогла удержаться.

Подчеркивается, что 22-летняя девушка умерла до приезда скорой помощи. На данный момент сотрудники полиции решают о мере наказания для пьяного водителя, который стал виновником трагического инцидента.