Под Челябинском на полигоне ТБО образовалась пробка из мусоровозов

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На въезде машины проверяют активисты.

На полигоне твёрдых бытовых отходов Полетаево под Челябинском сегодня утром заметили массовое скопление автомобилей. Пробка из мусоровозов образовалась. несмотря на выходной день. Соответствующую информацию региональным СМИ сообщили активисты движения «ЭкоЧел». На въезде в «Полетаево» они организовали общественный пост, где проверяют автомобили, ведут их учёт.

Что послужило причиной ажиотажа на полигоне в воскресенье экологи пояснить не смогли. По их мнению, это могло быть связано с какими-то техническими трудностями или с тем, что сотрудники предприятия оказались не готовы к наплыву отходов. В течение нескольких часов затор «рассосался» и полигон возобновил работу в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Татарстане горела свалка. Данный объект открыли в 2003 году. С тех пор он разросся на площади 13 тысяч га.