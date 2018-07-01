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Смертельное ДТП под Ярославлем: М8 стоит в пробке

Сегодня, 11:05

Водителями продолжают нарушаться правила по безопасному вождению. Это нередко ведёт к трагическим последствиям.

Ранним утром 1 июля под Ярославлем произошло смертельное ДТП. Следствием этого стало то, что трасса М8 сейчас практически стоит в пробке.

ДТП произошло на территории Первомайского района, рядом с границей Вологодской области. Там в 03:10 случилось столкновение автомобиля «Лада Гранта» и фуры «Скания», двигавшихся по М8.

Лада, у которой были вологодские номера, вылетела по неустановленной причине на «встречку», где лоб в лоб сошлась с фурой.

Сообщается, что в плане дорожных и погодных условий всё было в норме. Возможно, водитель легковушки заснул за рулём.

Он погиб на месте. Водитель большегруза – ранен. От легкового автомобиля практически ничего не осталось. К счастью, в его салоне не было пассажиров.

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