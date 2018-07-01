Молодой хоккеист с супругой и тремя детьми разбились в ДТП

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В пятницу в провинции Саскачеван в Канаде в автомобильной аварии погибли 26-летний игрок Sask Valley Hockey League (SVHL) со всей семьей.

Журналист Бриан Мунц в своем Twitter сообщил о гибели 26-летнего хоккеиста канадской сборной Sask Valley Hockey League Троя Гаспера в ДТП. В автомобиле спортсмен был с супругой Катриной и тремя маленькими детьми. Молодая семья разбилась в провинции Саскачеван. Ранее игрок выступал за клубы канадской хоккейной линии «Мусс Джо» и «Хамболт». Куда направлялся Трой Гаспер с женой и детьми, не уточняется.

Журналист и руководство клуба высказали свои искренние соболезнования в связи с происшествием.