В Кемерове загорелся трамвай во время рейса

Вчера вечером на ул. Сибиряков-Гвардейцев сотрудники МЧС помогли водителю спастись.
В Кемерове около 18:09 загорелся трамвай во время рейса на одной из улиц. Фотографии задымленного салона трамвая появились в социальных сетях.
Водитель заметил дым и вызвал специалистов. Сообщается, что пассажиров в это время в салоне не было.
Пользуясь случаем, спасатели напомнили, что в ситуации возгорания общественного транспорта следует придерживаться общеизвестных правил поведения. Первым делом стоит позвонить по телефону и вызвать МЧС. Далее организовать эвакуацию людей и параллельно этому процессу попытаться подручными средствами погасить огонь.