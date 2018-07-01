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В Кемерове загорелся трамвай во время рейса

Сегодня, 08:52

Вчера вечером на ул. Сибиряков-Гвардейцев сотрудники МЧС помогли водителю спастись.

В Кемерове около 18:09 загорелся трамвай во время рейса на одной из улиц. Фотографии задымленного салона трамвая появились в социальных сетях.

«Пожар локализован в 18:17, ликвидирован в 18:19. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 4 человека и одна единица техники», - подчеркнули в МЧС по Кемеровской области.

Водитель заметил дым и вызвал специалистов. Сообщается, что пассажиров в это время в салоне не было.

Пользуясь случаем, спасатели напомнили, что в ситуации возгорания общественного транспорта следует придерживаться общеизвестных правил поведения. Первым делом стоит позвонить по телефону и вызвать МЧС. Далее организовать эвакуацию людей и параллельно этому процессу попытаться подручными средствами погасить огонь.

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