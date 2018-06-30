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В Свердовской области произошло жуткое ДТП

Сегодня, 16:44

Оно случилось рядом с селом Смоленское. Участники ДТП - чёрная «иномарка» и красные «Жигули»

Есть ли жертвы, в настоящее время не известно. Однако, по словам очевидца, врачи на место ДТП всё-таки приезжали. Что касается автомобилей, то для них исход аварии оказался достаточно плачевным. Машины получили огромное количество вмятин и выглядели, по словам очевидца, в целом очень жутко.

Стоит отметить, что трасса между парой населённых пунктов – место, где чаще всего происходят серьёзные ДТП. В основной, причиной этому является то, что водители резко набирают скорость, забывая смотреть на дорогу. Также авариям способствуют повороты, где сразу тяжело сориентироваться, чтобы ни во что не врезаться.

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