В Свердовской области произошло жуткое ДТП

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Оно случилось рядом с селом Смоленское. Участники ДТП - чёрная «иномарка» и красные «Жигули»

Есть ли жертвы, в настоящее время не известно. Однако, по словам очевидца, врачи на место ДТП всё-таки приезжали. Что касается автомобилей, то для них исход аварии оказался достаточно плачевным. Машины получили огромное количество вмятин и выглядели, по словам очевидца, в целом очень жутко.

Стоит отметить, что трасса между парой населённых пунктов – место, где чаще всего происходят серьёзные ДТП. В основной, причиной этому является то, что водители резко набирают скорость, забывая смотреть на дорогу. Также авариям способствуют повороты, где сразу тяжело сориентироваться, чтобы ни во что не врезаться.