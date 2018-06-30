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В Барнауле лужа «съела» автобус

Сегодня, 15:08

Транспорт заглох прямо посреди дороги после сильного дождя. Сам же город превратился в сплошную реку.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что лужа была настолько огромной, что буквально «съела» автобус рейса номер 60. По словам местных жителей, пассажиров было немного. Сам же водитель бросился спасать свой транспорт, пока он медленно наполнялся водой.

                                       

Некоторые люди рассказали о другом случае в том же Барнауле. Там пассажиры другого автобуса во время дождя пересели на другую сторону салона из-за того, что другую часть транспорта буквально заливало дождём. Все люди ехали, как будто ничего не произошло.

                                       

По словам жителей Барнаула, проезд из-за воды затруднён на улице Петрова, Малахова, Сухова, а также на улицах Кавалерийская, Партизанская, Сиреневая и возле ТЦ «Арена».

Стоит отметить, что такой потоп в городе произошёл после дождя, который прошёл сегодня. Канализации города просто не справились с огромным объёмом воды, а ровно неделю назад Барнаул накрыл грозовой фронт.

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