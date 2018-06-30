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Шокирующее видео с места ДТП в Туапсе попало в Сеть

Сегодня, 13:22

Авария со смертельным исходом произошла около пешеходного перехода, где другие автомобили пропускали граждан. Однако появившийся из переулка внедорожник Mitsubishi Outlander совершил наезд на девушку.

Шокирующее видео с места ДТП в Туапсе попало в Сеть, ситуацию наблюдали местные жители, проживающие неподалеку от места трагедии. Девушка попала под колеса автомобиля, который передвигался на высокой скорости и не притормозил, чтобы пропустить пешехода. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Источники ранее сообщали, что водитель внедорожника мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Однако сотрудники МВД провели экспертизу и заявили, что мужчина находился за рулем в трезвом состоянии. Обстоятельства и причины трагедии уточняются, на месте работают спецслужбы.

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