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В происшествие на дороге попали два автомобиля Holden Commodore и Ford.

В Австралии произошло смертельное ДТП из-за кенгуру. Водитель Holden Commodore, за рулем которого находился 19-летний парень, не заметил кенгуру на дороге, вследствие чего его сбил. Животное от удара отлетело на лобовое стекло Ford Falcon, который двигался навстречу. Водитель Ford не смог справиться с управлением после «прилетевшего» кенгуру и въехал в ограду.

Владелец Ford был экстренно госпитализировали при помощи вертолета. На данный момент его состояние критическое. Смерть в этой аварии настигла только кенгуру.

Недавно в Австралии ветеринарам пришлось усыпить самую старую самку орангутанга, которой на момент конца жизни было 62 года. По словам специалистов, у нее был неизлечимый набор болезней. Отметим, что продолжительность жизни таких приматов составляет не более 50 лет. Сотрудникам было непросто принять это решение, но благодаря нему она перестала испытывать мучительные боли.