В Питере иномарка протаранила остановку с людьми

Сегодня, 11:16

Водителя иномарки подрезал таксист, и ему ничего не оставалось сделать, как свернуть на остановку общественного транспорта. Данные о пострадавших пока что уточняются.

Дорожное происшествие произошло сегодня, 30 июня? в 8 часов утра по местному времени. На Петергофском шоссе в Питере водитель такси подрезал иномарку Nexia, которой пришлось свернуть с дороги, чтобы не столкнуться с машиной. Столкновения с таксистом избежать удалось, однако водитель въехал на остановку городского транспорта, протаранив ее. На месте дорожного происшествия находились люди, ожидавшие автобус.

Пока что на месте ДТП находятся сотрудники ДПС и медицинская помощь. Данные о пострадавших вследствие аварии на текущий момент уточняются.