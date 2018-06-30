В Ленобласти в ДТП с лосем погиб водитель Skoda

Сегодня, 09:07

Животное почти оторвало крышу иномарки, сейчас в регионе наблюдается миграция лосей. Инцидент зафиксирован на трассе А-114, о чем информируют в социальной сети «ВКонтакте».

В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с лосем погиб водитель белой Skoda. Животное выбежало на дорогу, где и ехала иномарка. В результате столкновения лось ударился о лобовое стекло и почти снес крышу автомобилю, водитель погиб на месте, животное также получило смертельные травмы.

Местные жители предполагают, что владелец Skoda мог выбрать небезопасный скоростной режим, что не позволило ему вовремя среагировать на лося. По словам специалистов, сейчас у этого вида животных наблюдается миграция, потому всем необходимо быть осторожными.