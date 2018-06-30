VistaNews.ru


В Ленобласти в ДТП с лосем погиб водитель Skoda

Сегодня, 09:07

Животное почти оторвало крышу иномарки, сейчас в регионе наблюдается миграция лосей. Инцидент зафиксирован на трассе А-114, о чем информируют в социальной сети «ВКонтакте».

В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с лосем погиб водитель белой Skoda. Животное выбежало на дорогу, где и ехала иномарка. В результате столкновения лось ударился о лобовое стекло и почти снес крышу автомобилю, водитель погиб на месте, животное также получило смертельные травмы.

Местные жители предполагают, что владелец Skoda мог выбрать небезопасный скоростной режим, что не позволило ему вовремя среагировать на лося. По словам специалистов, сейчас у этого вида животных наблюдается миграция, потому всем необходимо быть осторожными.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Подмосковье полицейский госпитализирован после столкновения с лосем

На трассе в Карелии лось столкнулся с автомобилем

В Югре водитель иномарки погиб в лобовом столкновении с грузовиком

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

"Болезни съедят людей изнутри": Апокалипсис наступит в июне 2019

«Пророк Судного дня» говорит, что ждать гибели миру осталось меньше года....

Рекомендуем