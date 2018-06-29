Сегодня, 16:20

Инцидент произошел на юге республики в полночь, в этот момент водитель с пассажирами двигался по прямому участку дороги. Три человека пострадали, а само животное скончалось на месте от сильного удара.

На трассе в Карелии лось столкнулся с автомобилем, который затем вылетел в кювет. Пассажиры и водитель транспортного средства получили травмы, однако об их серьезности ничего не сообщается. Машина пострадала больше, на ней зафиксированы множественные повреждения от столкновения и при вылете из трассы.

Местные сообщества нередко публикуют сообщения о встрече жителей региона с лосями. Однако в данном случае такое происшествие завершилось трагедией для животного, которое в неподходящий момент оказалось посреди проезжей части в ночное время.