В Петербурге водитель разбился насмерть от удара об бетономешалку

Сегодня, 22:02

Происшествие с летальным исходом было зарегистрировано на Софийской улице. Водитель автомобиля «Соболь» вылетел из него, проломив лобовое стекло.

Сегодня в 18:40 в Петербурге произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля разбился насмерть от удара об бетономешалку. Мужчина вылетел через лобовое стекло и скончался от полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники скорой медицинской помощи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Информация о других пострадавших на данный момент отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось о крупном ДТП на трассе М-7 "Волга" в Подмосковье. Сообщается, что столкнулись сразу шесть автомобилей. В аварии пострадали четверо людей, среди которых десятилетний ребенок.