VistaNews.ru


В Петербурге водитель разбился насмерть от удара об бетономешалку

Сегодня, 22:02

Происшествие с летальным исходом было зарегистрировано на Софийской улице. Водитель автомобиля «Соболь» вылетел из него, проломив лобовое стекло.

Сегодня в 18:40 в Петербурге произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля разбился насмерть от удара об бетономешалку. Мужчина вылетел через лобовое стекло и скончался от полученных травм.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники скорой медицинской помощи. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Информация о других пострадавших на данный момент отсутствует.

Напомним, ранее сообщалось о крупном ДТП на трассе М-7 "Волга" в Подмосковье. Сообщается, что столкнулись сразу шесть автомобилей. В аварии пострадали четверо людей, среди которых десятилетний ребенок.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Скорая помощь влетела в трактор в Кореновске

Трасса под Самарой усеяна зерном из-за опрокинувшейся фуры

В Подмосковье пешеход погиб под колесами грузовика

Главное за неделю

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

ДНК анализ: Трехпалая мумия пришельца из Перу оказалась человеком из будущего

Останки загадочных существ принадлежат эволюционировавшим людям из будущего....

Житель Нижнего Тагила увидел НЛО, которое уничтожит человечество

Сначала уфолог-любитель подумал, что это был обычный астероид, которых в...

Рекомендуем