«Пьяный» самосвал провалился под землю в Екатеринбурге

Сегодня, 15:00

На Уралмаше 20-тонный грузовик образовал огромную яму, не удержавшись на «высококачественном» екатеринбургском асфальте. ЧП стало поводом для множественных шуток горожан.

«Пьяный» самосвал «принял на грудь» с дружками и угодил в неприятную ситуацию, насмехаются уральцы. В Екатеринбурге недоумевают, почему 20-тонный грузовик провалился под землю возле ТРЦ «Омега», ведь на улице Восстания для тягачей сделали специальный выезд во избежание подобных происшествий.

Источник фото: «Вечерний Екатеринбург»

Однако в данном случае удача и халатность сыграли в паре, ведь самосвал умудрился не опрокинуться на бок.