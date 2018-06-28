Машина посла Швейцарии столкнулась с двумя автомобилями в Украине

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На территории львовской области 27 июня в ДТП попал Гийом Шойрер. Происшествие случилось во время поездки из Киева во Львов.

Как сообщают источники, машина посла Швейцарии столкнулась еще с двумя автомобилями, за рулем которых были жители Львовской области. Гийом Шойрер получил травмы.

Известно, что у других пяти пассажиров-участников ДТП есть тоже травмы. Пока не озвучена причина, почему машина посла Швейцарии столкнулась с другими иномарками в Украине.

Из источников стало известно, что Гийом Шойрер ехал в автомобиле со своей супругой.