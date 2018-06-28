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В ДТП под Казанью пострадали 5 человек и 1 ребенок

Сегодня, 12:53

Правоохранители разъясняют ситуацию столкновения, составляют протоколы.

 В ДТП под Казанью пострадали 5 человек. Среди взрослых был и 7-летний ребенок. Всех пострадавших оперативно отправили на обследование в поликлинику, поскольку вероятность получения травм была очень велика.

Известно, что транспортные средства Kia и Opel не смогли мирно разъехаться на участке пути. Причины происшествия выяснят специалисты. Однако это не единственный несчастный инцидент.

Накануне на Мамадышском тракте также не поделили дорогу два внедорожника. При попытке уклонится от столкновения два водителя решили еще «наказать» одного водителя. Ролик с места ДТП появился в социальной сети.

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