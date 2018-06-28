Татьяна Потяева попала в ДТП в центре Москвы

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Пострадавшая сейчас находится в больнице с травмами. Правоохранители занимаются выяснениями обстоятельств случившегося.

Накануне в центре Москвы произошла трагическая авария с участием автомобиля марки Audi, который принадлежит мэрии Москвы. Как оказалось, в это ДТП пострадала уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

В момент столкновения Audi с Lexus она была на заднем сидении иномарки. Авария произошла на перекрестке проспекта Мира с улицей Гиляровского, в результате также получил серьезные повреждения водитель авто мэрии.

После случившегося пострадавшие тут же обратились в больничное отделение, где у Потяевой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.