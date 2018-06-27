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Провалившийся асфальт на Богаткова спровоцировал ДТП в Новосибирске

Сегодня, 20:12

На ремонт дороги по этой улице выделено 147 млн руб. Сейчас там ведутся восстановительные работы.

Сегодня провалившийся асфальт на ул. Богаткова спровоцировал ДТП в Новосибирске, участником которого стал троллейбус. Общественный транспорт провалился в яму, которая образовалась на дороге и составила около метра в глубину. В результате аварии пассажирам пришлось покинуть транспортное средство, так как из-за повреждений оно не смогло продолжить движение по десятому маршруту.

Причиной того, что на дороге образовалась яма стали испытания теплосетей. Сейчас на месте происшествия работают специалисты и, в скором времени, асфальт должен быть восстановлен.

Напомним, ранее в Питере иномарка столкнулась с автобусом. Причиной стало то, что водитель легкового автомобиля заснул, находясь за рулем.

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