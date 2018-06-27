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В Петербурге иномарка врезалась в автобус

Сегодня, 19:49

Причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля уснул, находясь за рулем. Информации о пострадавших нет.

В Петербурге во Фрунзенском районе иномарка врезалась в автобус. Сообщается, что водитель Nissan Almera въехал в лоб автобусу из-за того, что уснул за рулем. Однако такой версии придерживаются очевидцы, а причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Информация о пострадавших отсутствует. Сообщается лишь, что движение транспортных средств по направлению к станции метро «Международная» представляется затруднительным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тамбове КАМАЗ врезался в колонну автомобилей. В результате аварии пострадали девять человек. Трое из них были госпитализированы, а остальным парамедики оказали неотложную помощь.

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