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Пьяный водитель наехал на липчанина, который помогал толкать авто

Сегодня, 17:30

Грязинский городской суд Липецкой области вынес приговор водителю, который спровоцировал ДТП. Трагическое событие случилось в марте этого года, когда машину пытались вызволить из снежного заноса на дороге.

Владелец авто находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. При попытке вытянуть машину из сугроба, водитель наехал на липчанина, который помогал толкать авто. В результате наезда мужчина скончался от полученных травм. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.109 УК Российской Федерации – причинение смерти по неосторожности.

По информации, полученной в региональном главке суда, подсудимый признал свою вину и обратился с ходатайством о рассмотрении дела без следственных мероприятий. Суд лишил виновного свободы на срок 19 месяцев и назначил сумму материального ущерба в пользу матери пострадавшего в размере 350 тыс. рублей.

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