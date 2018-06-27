Под Владимиром женщина при ДТП насмерть задавила выползшего на дорогу младенца

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ДТП иногда случаются самыми необычными, но от этого их трагичность не становится меньше. В особенности, это касается случаев с детьми.

Под Владимиром ДТП, как минимум, странное. Там женщина задавила насмерть годовалого младенца, выползшего на дорогу.

Сообщается, что это произошло, когда она проезжала мимо коттеджного посёлка под Владимиром. Как малыш смог покинуть свой дом и самостоятельно выползти на дорогу, предстоит установить экспертам.

Однако, исход оказался трагическим. Женщина, устроившая это ДТП под Владимиром, или не заметила его, или предпочла скрыться с места инцидента.

Правоохранители оперативно ввели «Перехват». Этот план привёл к своему результату. Автоледи в возрасте 40 лет, задавившая выползшего на дорогу младенца, уже задержана. Она оказалась жительницей посёлка.

Однако, обстоятельства трагедии, случившейся на территории посёлка Ладога под Владимиром, требуют разбирательства.

Ребёнок прополз не два и не три метра. Его никто не хватился. Женщина ехала в пределах населённого пункта, не глядя вокруг.

Сведения предоставлены региональным СК. Уголовное дело уже возбуждено.