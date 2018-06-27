VistaNews.ru


Под Владимиром женщина при ДТП насмерть задавила выползшего на дорогу младенца

Сегодня, 16:43

ДТП иногда случаются самыми необычными, но от этого их трагичность не становится меньше. В особенности, это касается случаев с детьми.

Под Владимиром ДТП, как минимум, странное. Там женщина задавила насмерть годовалого младенца, выползшего на дорогу.

Сообщается, что это произошло, когда она проезжала мимо коттеджного посёлка под Владимиром. Как малыш смог покинуть свой дом и самостоятельно выползти на дорогу, предстоит установить экспертам.

Однако, исход оказался трагическим. Женщина, устроившая это ДТП под Владимиром, или не заметила его, или предпочла скрыться с места инцидента.

Правоохранители оперативно ввели «Перехват». Этот план привёл к своему результату. Автоледи в возрасте 40 лет, задавившая выползшего на дорогу младенца, уже задержана. Она оказалась жительницей посёлка.

Однако, обстоятельства трагедии, случившейся на территории посёлка Ладога под Владимиром, требуют разбирательства.

Ребёнок прополз не два и не три метра. Его никто не хватился. Женщина ехала в пределах населённого пункта, не глядя вокруг.

Сведения предоставлены региональным СК. Уголовное дело уже возбуждено.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Удмуртии женщина во сне задавила своего младенца

В Алтайском крае пьяная мать задавила во сне пятимесячного сына

В Вологодской области пьяная мать задавила во сне новорожденного сына

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем