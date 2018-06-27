Под Хабаровском произошло смертельное ДТП

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Водители продолжают играть со смертью. Они разгоняют свои автомобили до больших скоростей в уверенности, что легко справятся с трассой.

К сожалению, подобная самоуверенность часто заканчивается трагедией. Очередное смертельное ДТП произошло под Хабаровском.

Двое мужчин, одному из которых 34, а другому – 32 года, очень спешили в Хабаровск на автомобиле Toyota. На выезде из Некрасовки водитель не справился с машиной.

Согласно поступившей информации, скорость иномарки была далеко за сотню. Она не вписалась в очередной поворот, вылетев в кювет.

Там Toyota пронеслась по глубокой луже. Машину не остановила даже бетонная плита, от которой автомобиль отбросило прямо на трубопровод.

По сообщениям очевидцев, Toyota выглядела так, как будто побывала в мясорубке. Трупы водителя и пассажира пришлось вырезать из неё при помощи специальных инструментов.

Были ли они в момент ДТП под Хабаровском под воздействием алкоголя, выяснит экспертиза.