В страшном ДТП в Пензенской области погибли три сотрудника администрации

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На трассе М-5 «Урал» в страшном ДТП погибли три сотрудника областной администрации и библиотекарь Земетчинского района. Эта трагедия случилась 26 июня в 8:30 утра.

Ужасная авария произошла в Пензенской области: на 565-м километре трассы М-5 столкнулись семь машин - два грузовых и пять легковых автомобилей. Две легковые машины были сплющены практически полностью, в одной из них три человека погибли, а во второй каким-то чудом человек остался жив.

По сообщению начальника пресс-лужбы ГУ МЧС Пензенской области, погибли четыре человека. Пострадали еще пятеро. Они госпитализированы в пензенскую горбольницу № 6 в состоянии средней тяжести.

Для ликвидации последствий аварии потребовались 3 единицы спецтехники. Участие в работе принимали 10 спасателей. Это сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра и пожарно-спасательной части № 34.

Губернатор Иван Белозерцев выражает глубочайшие соболезнования и обещает, что вся необходимая помощь – организационная и материальная - пострадавшим и семьям погибших будет оказана.

Ведется работа по определению причин и виновников ДТП. Движение на трассе перекрыто, автомобили едут в объезд этого участка дороги через город Каменка.