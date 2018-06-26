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Четыре человека погибли в результате крупного ДТП в Пензенской области

Сегодня, 11:10

Во вторник утром в Мокшанском районе на трассе «Урал» столкнулись семь машин. Пять человек получили серьезные ранения, четверо получили травмы, не совместимые с жизнью.

  В 8:40 по Москве в нескольких метрах от федеральной трассы «Урал» в результате крупного ДТП с участием семи автомобилей в Пензенской области пострадало очень большое количество людей. Авария произошла недалеко от села Подгорное, там два грузовика и пять легковых авто столкнулись. Из-за аварии, трасса оказалась заблокирована, сотрудникам спасательных служб пришлось привлечь еще десять спасателей и несколько единиц техники.

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