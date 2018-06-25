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Под Воронежем трасса после ДТП оказалась завалена бутылками с антифризом

Сегодня, 12:05

На магистрали федерального значения столкнулись два большегруза.

Под Воронежем произошло ДТП, после которого проезд по дороге был временно перекрыт. Причиной того стал груз автомобилей, которые участвовали в данном дорожном инциденте. Два большегруза столкнулись, после чего трасса оказалась завалена бутылками с антифризом. Авария произошла на магистрали федерального значения М4, близ посёлка Лосево в Павловском районе накануне, 24 июня. Очевидцы с места событий сообщают, что оба автомобиля получили в результате ДТП механические повреждения. Один из большегрузов перевозил антифриз в пластиковой таре. После инцидента часть груза высыпалась на проезжую часть, преградив тем самым проезд для других участников движения. На данном участке магистрали образовалась пробка, которую, впрочем, уже в скором времени удалось ликвидировать. О пострадавших информации пока нет.

Ранее мы писали, что в Хабаровске произошло жуткое ДТП при участии пассажирского автобуса и внедорожника. В результате дорожного инцидента пострадали восемь человек.

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