В Хабаровске пассажирский автобус и джип попали в ужасное ДТП

Сегодня, 09:08

В результате аварии с участием двух автомобилей пострадали восемь человек. Пока что причины такого ДТП не известны.

Городской автобус, который ездит по маршруту №89, и «УАЗ-Патриот» попали в ужасное ДТП на улице лейтенанта Орлова в Хабаровске. В ГИБДД сообщили, что есть пострадавшие, но никто не погиб. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники пожарной службы во избежание дальнейшего возгорания автомобилей.

Врачи больницы в Хабаровске, в которую доставили пострадавших, рассказали, что серьезных травм никто не получил, однако есть множественные переломы и ушибы. Инспекторы дорожного движения пока что не назвали причины такой ужасной аварии.