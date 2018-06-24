Колумбийские болельщики попали в ДТП в Казани

Сегодня, 17:22

Автомобиль FIAT Ducato, оборудованный под дом на колесах, попал в аварию недалеко от парка Черное озеро. Между автодомом и Ладой «Калиной» произошло столкновение на перекрестке.

Виновником ДТП, в котором колумбийские болельщики в Казани попали в ДТП, оказался водитель-иностранец, который попросту не заметил красного сигнала светофора. В итоге, Ладу пришлось эвакуировать с места происшествия. А вот FIAT «отделался легким испугом» у них оказалась неисправна только система охлаждения. Водитель автодома сумел объяснить случившееся, поскольку знал русский язык. Немаловажно, что у FIAT также был и полис ОСАГО.

Напомним, на днях болельщики из Колумбии спасли россиянина. Мужчина решил искупаться в Волге, но, не рассчитав сил, начал тонуть. Один колумбийский очевидец происходящего решил немедленно прийти на помощь и помог тонущему мужчине выбраться на берег. Спасенный мужчина благодарил иностранцев на международном английском языке.