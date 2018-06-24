В Индии жертвами столкновения автобуса с авторикшей стали девять человек

Сегодня, 12:20

ДТП в штате Андхра-Прадеш произошло по вине управлявшего трехколесным мотороллером, который выехал на противоположную сторону трассы Карнул - Нандьял, и не успел свернуть на обочину.

Полиции Индии сообщила о страшной аварии, которая имела место сегодня рано утром на юго-востоке страны в Андхра-Прадеш. На автостраде Карнул - Нандьял три авторикши, заполненные жителями некого местного селения, по неустановленной причине выехали на противоположную полосу движения. Завидев приближающийся автобус, водители двух мотороллеров свернули в сторону, избежав столкновения, а водитель третьей не смог сделать данный маневр, что повлекло трагические последствия. Жертвами столкновения автобуса с авторикшей стали по меньшей мере девять человек- семеро погибли на месте происшествия, еще двое умерли в больнице. На данный момент врачи борются за жизни еще четверых пассажиров. Полицейские начали проверку по факту данного происшествия.