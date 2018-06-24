При крушении поезда в США произошла утечка нефти

Сегодня, 07:26

Крушение произошло в штате Айова. Состав, перевозивший «черное золото», сошел с рельс в субботу. Поезд перевозил нефть из Канады.

Вследствие крушения поезда, следовавшего в Оклахому, произошла утечка нефти в количестве 5,5 тысячи баррелей. Об этом инциденте стало известно от агентства Associated Press, которое и сообщило о схождении 32-х цистерн недалеко от города Дун в США. Как сообщили в прессе, из-за разлитого «черного золота» образовалась огромная лужа, половину из которой удалось устранить. Часть нефти попала в водоемы, которые находились рядом.

Пока что неизвестны причины такого крушения, как сообщили представители компании BNSF. Но жителей уже успокоили, что разлившаяся нефть компании BNSF не принесет особого вреда экологии и местным жителям.

Напомним, на днях в США провели детский турнир по футболу в честь чемпионата мира по футболу. Как сообщили представители, школьники были одеты в различные формы команд, в частности, и в форму российской сборной.