Помощник депутата Верховной Рады погиб в ДТП

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Мужчина получил травмы, несовместимые травмы с жизнью, он умер до приезда скорой медицинской помощи.

На трассе Киев – Харьков помощник депутата Верховной Рады Александра Вилкула погиб в серьезном ДТП. Как сообщается, внедорожник политика столкнулся с фурой, после чего легковую машину попросту «сплюснуло».

Авария случилась днем в пятницу, 22 июня около половины третьего дня. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Последняя авария с участием украинских политиков была совсем недавно, когда одна из машин президентского кортежа сбила человека.