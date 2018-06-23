В Карелии 23 июня машина сбила насмерть одиннадцатиклассника

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Согласно сводкам "ДТП" в Карелии 23 июня вечером был насмерть сбит выпускник одиннадцатого класса. Со слов друга погибшего, стало известно: 18-летний подросток приехал на дачу к родителям в Кутижму. Поздним вечером возвращался домой после длительной прогулки и попал под машину.

Как сообщил очевидец происшествия, увидев аварию, он поторопился на помощь к сбитому, затем вызвал скорую. Приехавшие медик лишь констатировали смерть так как пульса уже не было. Пострадавшему ни чем не могли помочь. Как позже выяснилось, погибший учился в Петрозаводском Лицее №40. В прошлом месяце он отпраздновал совершеннолетие, а 25 июня у него должен был состояться выпускной. От ГИБДД Карелии никаких комментариев получить не удалось.