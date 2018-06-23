Появились фото пылающего автобуса с пассажирами на трассе в Башкирии

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35 человек затаили дыхание в ожидании спасателей.

В Нуримановском районе республики Башкирии загорелся рейсовый автобус. Транспорт с пассажирами следовал на базу отдыха в сторону Павловского водохранилища. Однако в пути возникли непредвиденные обстоятельства, которые едва не погубили желающих отдохнуть людей. В социальных сетях уже появились первые фото пылающего автобуса с места происшествия. С полыхающим огнем вовремя справились прибывшие на место пожарные. Пассажирам удалось избежать травм и ожогов, все вместе они успели покинуть закопчённый автобус.

На данный момент проводится расследование, которые рассекретит причины инцидента. К слову, при пожаре нужно немедленно сообщить водителю. После попытаться потушить место горения подручными средствами или же огнетушителем. В это же время пассажиры должны покинуть охваченный пламенем транспорт, чтобы избежать травм и ожогов.