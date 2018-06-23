В Ленобласти самосвал перевернулся на «лежачем полицейском»

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В социальных сетях появилась информация о том, что в деревне Турышкино опрокинулся грузовой автомобиль. Известно, что самосвал на полной скорости пытался проехать «лежачего полицейского».

В деревне Турышкино в Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что водитель самосвала превысил скорость и пытался проехать участок дороги, на котором расположен «лежачий полицейский». В результате самосвал перевернулся.

Информацию о данном инциденте в социальных сетях распространили местные жители, которые сообщили, что водитель транспортного средства находился в неадекватном состоянии – экспертиза показала, что в его крови алкоголь. Сотрудники полиции прибыли на место и выясняют все обстоятельства дела.

Кроме этого, на КАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси. В результате происшествия легковой автомобиль столкнулся с эвакуатором прямо на «кольце» перед съездом на Мурманское шоссе. Автомобиль такси получил серьезные повреждения, сообщается об одном погибшем человеке, но данная информация поступила из неофициальных источников.