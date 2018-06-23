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В Крыму произошло столкновение между микроавтобусом и КамАЗом

Сегодня, 08:40

На трассе Джанкой-Керчь в Крыму произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Сотрудники полиции сообщают о наличии пострадавших.

Сегодня, 23 июня, в Крыму произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что трагедия случилась на 274 километре трассы Джанкой – Керчь неподалеку от села Маковка. Его участниками стали грузовой автомобиль КамАЗ и микроавтобус Volkswagen, который перевозил людей.

Сообщение об аварии поступило в полицию в 05:10. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие – пять человек. С травмами различной степени тяжести их доставили в ближайшую больницу для оказания помощи. Пострадавших в аварии нет.

Сотрудники полиции устанавливают причины аварии, оба водителя направлены для прохождения необходимых экспертиз, которые покажут, в каком они были состоянии во время ДТП. Также проводится обследование транспортных средств. Сообщается, что в ликвидации инцидента участвуют  десять человек, среди которых есть и сотрудники МЧС, а также задействованы четыре единицы техники.

На данный момент проезд на участке дороги, где произошла авария, возобновлен.

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