В Приморье грузовик «обрушил» мост и свалился в реку

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Дорожное приключение оказалось не единственным в своем роде, и подобные случаи уже были зафиксированы ранее в других районах. Случился инцидент в Надеждинском районе над рекой Кипарисовка, где и оказался автомобиль после падения.

В Приморье грузовик своим весом «обрушил» мост и свалился в реку, об этом сообщают местные СМИ. На место аварии и чрезвычайного происшествия прибыли спецслужбы, большегруз из воды поднимали с помощью крана и специального оборудования. О состоянии здоровья водителя ничего не сообщается.

Как подчеркнули в администрации округа, на место обрушившегося моста уже отправилась специальная комиссия. Подъезд к городу через данный отрезок не являлся единственным, поэтому сообщение с поселком не было отрезано вследствие инцидента.