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20 июня под Петербургом произошло столкновение. Грузовик, следовавший по Московскому шоссе, врезался в мотоцикл.

У поворота на Никольское, в Тосненском районе фура сбила мотоциклиста. По видеозаписи, полученной с места аварии, видно, что парень находился на асфальте до приезда медиков. Свидетели инцидента предоставили мотоциклисту первую медпомощь.

От медиков стало известно, что состояние парня имеет среднюю степень тяжести. Он сломал левую руку и ключицу.

Авария случилась из-за того, что пострадавший остановился на светофоре, который не работал. Во избежание инцидента, фура пыталась уйти от столкновения, но задела правым боком мотоцикл.

Сейчас мотоциклист находится в госпитале, где ему оказывают помощь.