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В Москве преподаватель сбил девушку на девятом месяце беременности

Сегодня, 17:31

Мужчина только в 2018 году уже привлекался к ответственности 49 раз. По этому случаю будет заведено уголовное дело.

Преподаватель одного университета в Москве ехал в сторону улицы Восьмого Марта по Верхней Масловке. По словам очевидцев, стоящих на перекрестке, он хотел успеть на желтый сигнал светофора и его машину выбросило на тратуар. Таким образом, он сбил 28-летнюю беременную девушку и 44-летнюю женщину.

Девушка, которая была на девятом месяце беременности, потеряла ребенка. У женщины перелом костей, сотрясение головного мозга и тупая травма живота. Они вдвоем находятся в реанимации. Сам же водитель отказался от сдачи анализов на наркотики или алкоголь, и любой помощи врачей скорой помощи.

Также его версия произошедшего отличается. По его мнению, он чуть не столкнулся со встречным автомобилем, поэтому единственным выходом было свернуть на тратуар. Полиция уже высняет обстоятельства.

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