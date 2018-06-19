В Кургане под колесами скончалась девочка из-за опасной игры

Сегодня, 11:04

Прокуратура закрывает глаза на участие ребенка в смертельных обсуждениях в соцсетях.

В Кургане 12 июня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Около 17:30 по местному времени водитель маршрутки насмерть сбил девочку. Она скончалась под колесами транспортного средства из-за опасной игры. Девочка состояла в неких сообществах деструктивного характера. Эту информацию в расследовании пока игнорируют сотрудники правоохранительных органов, насколько известно прессе.

«Заниматься делом решили по накатанной», - убеждены местные жители.

Об опасной забаве школьники узнают из социальных сетей и мессенджеров. Игра получила популярность в конце прошлого года, заполнив интернет сотнями видео-роликов, в которых школьники устраивают смертельно опасные выходки на дорогах.